بعد ثماني عشر ساعة متواصلة.. اخماد حريق الأحراج بين بلدات (الشبانية-قبيع-الخريبه)

أخمد عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً،و بعد الاستعانة بطوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وبعد جهودٍ مضنية دامت منذ الساعة ٠٠؛٠٤ و لغاية الساعة ٢٠:٠٠من تاريخ اليوم الواقع في ٢٧/١٠/٢٠٢٠ حريقاً شب في مساحة شاسعة من الاحراج التي تحوي على العديد من اشجار الصنوبر و السنديان بين بلدات الشبانية، قبيع ، الخريبه / بعبدا

وقد واجه العناصر صعوبات عدة للتمكن من إخماد النيران نظراً لعدم توفر الطرقات وكثرة المنحدرات التي تشكل عائقاً أمام وصول اليات الاطفاء. كما ان سرعة الهواء في ظل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في مثل هذا الوقت من السنة أدى الى اتساع رقعة الحريق.

وقد حرص العناصر على تبريد رقعة الحريق بما يحول دون تجدده.