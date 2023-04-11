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بعد جريمة طريق المطار.. رئيس بلدية برج البراجنة: هذا الاستهتار

منذ 36 دقيقة
جريمة

جريمة

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أعلن رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أن “المنطقة استفاقت على جريمة طالت أحد ابنائها، حيث أقدم مسلحون فجر اليوم على إطلاق النار على ابن برج البراجنة الآدمي والخلوق مازن سليم على طريق المطار، وما لبث أن فارق الحياة”.

وأشار في بيان، إلى أن “المغدور والمقتول بسبب طيش شباب لا يقيمون وزنا لحياة وروحٍ وهبها الخالق لعباده”، وقال: “هذا الاستهتار يدفعنا إلى تأكيد ضرورة أن تؤدي الدولة، خصوصا أجهزتها الأمنية، دورها في حماية الناس والحفاظ على أمنهم، وأن تسارع إلى القبض على المجرمين لينالوا حسابهم ويكونوا عبرة لغيرهم”.

وختم: “رحم الله ابن برج البراجنة مازن سليم وليتغمده الله برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

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