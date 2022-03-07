بعد جلسة “الميغاسنتر”.. أبو الحسن: وزير السياحة “فضحكم”

تعليقا على الجدل الذي حصل في جلسة “الميغاسنتر” اليوم الاثنين، حول طلب وزير السياحة تأجيل الانتخابات، غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر”، قائلاً: “ما حذّرنا منه منذ أكثر من شهر وحتى الأمس بدأ يطفو على السطح، مضيفا: “منعرفكم منيح ولعبتكم مكشوفة”.

وتابع: “لا تريدون الانتخابات ولم يخفِ أحد الوزراء المحسوبين عليكم هذه الرغبة ففضحكم”.

وأضاف: “الكلام موجه الى الحكومة إحسموا الأمر وأوقفوا تجاوز الدستور وإرادة الناس”. وختم: “إسحبوا موضوع الميغاسنتر من التداول”!

ما حذّرنا منه منذ أكثر من شهر وحتى الأمس بدأ يطفو على السطح، منعرفكم منيح ولعبتكم مكشوفة، لا تريدون #الانتخابات ولم يخف ِ أحد الوزراء المحسوبين عليكم هذه الرغبة ففضحكم، الكلام موجه الى الحكومة إحسموا الأمر وأوقفوا تجاوز الدستور وإرادة الناس، إسحبوا موضوع #megacenter من التداول! — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) March 7, 2022

وكانت مصادر وزارة السياحة نفت في حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، ما سرب حول اقتراح وزير السياحة تأجيل الإنتخابات النيابية الى حين إقرار قانون الميغاسنتر في جلسة”.