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بعد جلسة “الميغاسنتر”.. أبو الحسن: وزير السياحة “فضحكم”

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 8:52 مساءً
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تعليقا على الجدل الذي حصل في جلسة “الميغاسنتر” اليوم الاثنين، حول طلب وزير السياحة تأجيل الانتخابات، غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر”، قائلاً: “ما حذّرنا منه منذ أكثر من شهر وحتى الأمس بدأ يطفو على السطح، مضيفا: “منعرفكم منيح ولعبتكم مكشوفة”.

وتابع: “لا تريدون الانتخابات ولم يخفِ أحد الوزراء المحسوبين عليكم هذه الرغبة ففضحكم”.

وأضاف: “الكلام موجه الى الحكومة إحسموا الأمر وأوقفوا تجاوز الدستور وإرادة الناس”. وختم: “إسحبوا موضوع الميغاسنتر من التداول”!

وكانت مصادر وزارة السياحة نفت في حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، ما سرب حول اقتراح وزير السياحة تأجيل الإنتخابات النيابية الى حين إقرار قانون الميغاسنتر في جلسة”.

 

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