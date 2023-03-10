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بعد جولة أبي نجم.. لائحة بالأسماء المرشّحة للرئاسة!

منذ 37 دقيقة
الفراغ الرئاسي

الفراغ الرئاسي

L'Orient Le Jour
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انتشرت لائحة غير نهائيّة بالأسماء التي طرحها لرئاسة الجمهورية، راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبي نجم، الذي جال على القيادات المسيحيّة موفدًا من بكركي.

وتضمّنت اللائحة، وفق L’Orient-Le Jour، الأسماء الآتية: رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة، قائد الجيش العماد جوزيف عون، الوزير السابق جهاد أزعور، الوزير السابق زياد بارود، النائب السابق صلاح حنين، السفير السابق جورج خوري، النائب نعمة افرام، سفير لبنان في الفاتيكان فريد الياس الخازن، النائب ابراهيم كنعان، الوزير السابق روجيه ديب.

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