الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023 |
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بعد جولة على الحدود مع لبنان.. وزير دفاع "إسرائيل" يتوعّد بـ "ضربة"

منذ 3 دقائق
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أنّه، “تم منع عملية كبيرة وصعبة تحمل في طياتها ضررًا كبيرًا”، مضيفًا أنّ “من نفذ عملية مجيدو سيندم عليها، وسنجد المكان والطريق المناسبين وسنوجه ضربة للمسؤولين”.

وفي السياق، يتفقّد وزير الدفاع الإسرائيلي وكبار قادة الجيش الحدود مع لبنان لتقييم الأوضاع الأمنية.

وكانت قد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه يبدو أنَّ “منفّذ العملية، فلسطيني الأصل من أحد مخيمات اللاجئين في لبنان ويحتمل أنه يتبع فرع “حماس”.

وأفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أنها “قتلت شخصًا تسلل “على ما يبدو” من لبنان، بعد تفجيره عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو قرب مدينة حيفا”.

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