بعد حادثة الاختراق.. كيف تجري الأمور اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي؟

أكدت مديرة مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في المطار هالا ماضي أن الحركة في المطار ما زالت طبيعية ولاسيما أن الأجهزة المختصة في المطار لجأت فورا لإيجاد خطة بديلة لإيجاد حل لنظام التفتيشات وهو الـbhs وإصلاح ما تعطل، مشيرة إلى أنه لم يتم تعطيل أي رحلة بل اقتصر الخرق على نظام التفتيش والشاشات الخارجية التي تعلن وصول الرحلات، في حين أن نظام العمل في أجهزة الكمبيوتر الأخرى في المطار لم يتأثر ولم يشمله الخرق.

وكشفت ماضي، في حديث إلى صوت كل لبنان، عن أنه على الرغم من كل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعصف البلاد، فقد بلغ عدد الوافدين إلى المطار في العام 2023 سبعة ملايين إي بزيادة 13 في المئة عن العام الماضي.

بدوره، أكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أن الشاشات ونظام جرارات الحقائب في المطار تعود تدريجيًا الى العمل.

وتحدّث الحسن، في حديث للـLBCI، عن اجتماع أمنيّ مع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع الفنيين للكشف على السيرفر لمعرفة سبب ومصدر الخرق.

وأشارت معلومات إلى أن المديرية العامة للأمن العام، وبعد الخرق الذي تعرضت له شاشات العرض في مطار رفيق الحريري الدولي، أرسلت فريقاً فنياً متخصصاً الى حرم المطار وباشرت تحقيقاتها فوراً ومن المتوقع أن تعلن نتيجة تحقيقاتها خلال الساعات المقبلة.