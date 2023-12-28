بعد حادثة الطيبة.. شبانٌ يعترضون دورية لـ"اليونيفيل" في كفركلا

اعترضت مجموعة من الشبان من بلدة كفركلا طريق دورية تابعة لـ”اليونيفيل” من الكتيبة الفرنسية أثناء مرورهم في البلدة، وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتهم بعصا حديدية. فيما تمّ حل الموضوع بعد التواصل مع المعنيين من دون وقوع إصابات في الحادثة.

يذكر أنها المرة الثانية التي يتم التعرض فيها لدوريات من “اليونيفيل” جنوبًا، بعد حادثة الليلة الماضية مع الكتيبة الإندونيسية في بلدة الطيبة.

وقد أعلنت “اليونيفيل” في بيان في وقت سابق اليوم، أن “جندي حفظ سلام أصيب الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة لها لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، كما تضررت آلية في الحادث”.

واعتبرت أن “الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضًا انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني. إن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق”.

ودعت “السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة”.

وختمت: “ما زال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد”.