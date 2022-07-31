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بعد حادثة انهيار أجزاء من إهراءات مرفأ بيروت.. كهرباء لبنان تتحرك

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2022 8:03 مساءً
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

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أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً جاء فيه:

“نتيجة سقوط الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وبعد التنسيق مع كل من معالي وزير البيئة وسعادة نواب وفاعليات وأهالي المنطقة، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان، بصورة إستثنائية، بتأمين التغذية بالتيار الكهربائي بصورة مستمرة لفترة //12// ساعة متتالية، وذلك لغاية الساعة السابعة من صباح يوم غد، لكافة المناطق الواقعة في نطاق مكان هذه الحادثة، وهي المرفأ – المدور – الرميل – الصيفي – الكرنتينا، وسيتم العمل، قدر المستطاع، لرفع التغذية بالتيار الكهربائي مساء اليوم لمنطقة الأشرفية أيضا، على أن يصار إلى وضع جدول استثنائي للتغذية الكهربائية لتلك المناطق لليومين القادمين بعد التنسيق مع الجهات المعنية، على ضوء وضعية إهراءات القمح والتطورات التي قد تحصل بهذا الشأن، كما وتتمنى المؤسسة على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والوقاية اللازمة الصادرة عن وزارتي البيئة والصحة بهذا الشأن، وذلك للمحافظة على سلامتهم.

كما وإن مؤسسة كهرباء لبنان لن توفر جهداً، ضمن إمكاناتها، لمساعدة سكان وأهالي المنطقة على تخطي هذا الظرف الصعب”.

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