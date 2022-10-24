بعد حالات التسمّم في أحد مطاعم زحلة.. ماذا أظهرت نتائج العيّنات؟

أعلنت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن صدور نتائج فحوص العيّنات التي أُخذت من مطعم “ف. ش” في تعلبايا، بعد ظهور عشرات الحالات من التسمم لتناولهم الدجاج من المطعم المذكور منذ قرابة العشرة أيام.

وأتت النتائج ايجابية لجهة وجود بكتيريا السالمونيلا في الدجاج النيئ والمشوي وبأنواعه كافة، وفي سلطة الملفوف التي يقدّمها المطعم مع الوجبات السريعة.

علماً أنّ المطعم مقفل منذ ظهور حالات التسمم، وسيتابَع الموضوع مع النيابة العامة الاستئنافية في البقاع التي يعود لها اتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج الجديدة.

كما أفادت مندوبة الوكالة بأنّ العينات التي أُخذت من محل بيع الدجاج في بلدة قب الياس خالية من السالمونيللا وهي صالحة للأكل.