بعد حرمانهم من "صيرفة".. اعتصام لعشرات الموظفين أمام أحد بنوك طرابلس

نفذ موظفو مستشفى عبد الله الراسي الحكومي اعتصامًا أمام بنك البحر المتوسط عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد ونقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال، وذلك بعد إغلاق المصرف لحساباتهم ما أدى لحرمانهم من قبض رواتبهم عبر منصة “صيرفة”.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” الوقفة الاجتجاجيّة، حيث دعا نقيب العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال أحمد طالب، إدارة البنك وجمعية المصارف ووزارة الصحة بإنصاف الموظفين وقبض رواتبهم والاستفادة من التعميم رقم ١٦١، أسوة بباقي الإدارات العامة.

بدوره، لوّح رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد، بالتصعيد، وحمّل المسؤولية الكاملة لمدير فرع بنك البحر المتوسط في طرابلس وفي بيروت، في حال لم تتجه الأمور نحو الحلحلة.

من جهتها، طالبت مسؤولة الموظفين في مستشفى عبد الله الراسي الحكومي نجود أحمد، بفتح حسابات العاملين في القطاع الطبي والاستفادة من منصة صيرفة كباقي العاملين في المؤسسات العامة.