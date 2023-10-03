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بعد حوادث عدّة.. تعميم من نهرا لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة

منذ ساعة واحدة
رمزي نهرا

رمزي نهرا

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، قرارًا طلب فيه من بلديتي طرابلس والميناء، معالجة موضوع الكلاب الشاردة.

وجاء في القرار:

“جانب بلديتي طرابلس والميناء، حيث أن ظاهرة الكلاب الشاردة بدأت تتفاقم مؤخرًا خاصة بعد أن عمد الكثير من الناس إلى رمي وتسييب الكلاب في الشوارع لعجزهم عن تكبد مصاريف إطعامهم، وحيث أن هذا الأمر بات يشكل قلقًا حقيقيًا لدى المواطنين، بخاصة بعد أن تكررت حوادث مهاجمة الكلاب للمارة والأطفال في الشوارع، إضافة إلى أنها تؤدي إلى انتشار الأوبئة ووقوع حوادث سير مما يهدد أمن السكان ويعيق سلامة المرور، وحيث أنه يقتضي معالجة هذا الموضوع بطريقة حضارية وقانونية بعيدًا عن القتل أو الأساليب الإجرامية الأخرى واستنادًا إلى القانون رقم ۲۰۱۷/٤٧ تاريخ ۲۰۱۷/۹/٥ لا سيما المادة ١٢ منه، وحفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم،

لذلك يطلب إليكم كل ضمن نطاقه:

– تكليف من يلزم لمعالجة موضوع الكلاب الشاردة والمنتشرة قرب مستودعات النفايات وفي الساحات وداخل الأحياء السكنية وصولًا إلى الأسواق والطرقات العامة، ونقلها إلى مكان مخصص لها بالتنسيق والتعاون مع مصلحة الزراعة والجمعيات التي تعنى بالحيوانات ونقابة الأطباء البيطريين لإجراء المقتضى منعًا من تكاثرها.

– إنذار كل المواطنين الذين يرغبون باقتناء أو تربية الحيوانات بموجب تأمين المأوى اللازم لها وعدم تسييبها في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع ضررها عن الآخرين ومنعها من مهاجمة الناس أو التسبب بالأذى لهم، وذلك تحت طائلة مصادرتها من قبلكم وإحالة المخلين إلى القضاء المختص بجرم التسبب بالأذى أو القتل”.

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