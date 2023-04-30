بعد خبر تعيين شرطي بلديّة من الجنسيّة السوريّة.. وزير الداخليّة يتحرّك!

أوضح بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أنّه “بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز مولوي إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة للتحقيق الفوري بصحّة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري.

على أن يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق”.

وكانت بلدية اللقلوق قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنّ البطاقة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفادها أن شخصًا من التابعية السورية يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق، “مزورة” ولا تحمل أي ختم أو أي توقيع رسمي.