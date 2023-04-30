بعد خبر حول توظيف شرطي من التابعية السورية.. بلدية اللقلوق توضح!

بطاقة لشخص من التابعية السورية قيل إنّه يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق

أصدرت بلدية اللقلوق بيانًا أعلنت فيه أن صورة لبطاقة كرتونية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن شخصًا من التابعية السورية يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق، وأوضحت الآتي:

“أولاً- إن هذه البطاقة مزورة ولا تحمل أي ختم أو أي توقيع رسمي

ثانيًا- إن بلدية اللقلوق من البلديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها للقيام بمهامها الأساسية (كجمع ورمي النفايات)، فكيف ستستطيع أن توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة؟

ثالثًا- إن الأجهزة الامنية تتابع الموضوع لكي تصل إلى الجهة الناشرة لهذه الصورة.

رابعًا- نتمنى من الخصوم في العمل البلدي مع اقتراب الانتخابات البلدية أن يمارسوا حق المنافسة بالطرق الشرعية وبالخدمات لا بخلق الأكاذيب والافتراءات”.