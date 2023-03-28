بعد "خطأ باسيل".. معلوف يردّ على بو صعب

ردّ النائب السابق إدي معلوف، على كلام نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الذي قال فيه إنّ “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أخطأ باستعمال بعض المفردات خلال انتقاده قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي”.

وكتب معلوف في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “بضحكوني كتير يلي تخبّوا بمرحلة بعباءة ميشال عون ومفتكرين حالن قادرين يمسحوا تمّن اليوم بعباءة جبران باسيل”.

بضحكوني كتير يلي تخبّوا بمرحلة بعباءة ميشال عون ومفتكرين حالن قادرين يمسحوا تمن اليوم بعباءة جبران باسيل — Edy Maalouf (@edymaalouf) March 27, 2023