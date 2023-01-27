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بعد "ربيع" كانون.. سلسلة منخفضات جويّة بانتظارنا!

منذ 14 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يستمر الطقس المستقر مع ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، حتى الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تبدأ سلسلة من المنخفضات الجوية التي تؤثر على لبنان.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر، وتتراوح الحرارة بين ١٢ و٢٣ ساحلًا، وبين ٦ و١٩ بقاعًا، وبين ١٠ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.

الأحد: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر، وتتراوح الحرارة بين ١٢ و١٩ ساحلًا، وبين ٥ و١٧ بقاعًا، وبين ٨ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

 

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