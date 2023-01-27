بعد "ربيع" كانون.. سلسلة منخفضات جويّة بانتظارنا!

يستمر الطقس المستقر مع ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، حتى الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تبدأ سلسلة من المنخفضات الجوية التي تؤثر على لبنان.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر، وتتراوح الحرارة بين ١٢ و٢٣ ساحلًا، وبين ٦ و١٩ بقاعًا، وبين ١٠ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.

الأحد: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر، وتتراوح الحرارة بين ١٢ و١٩ ساحلًا، وبين ٥ و١٧ بقاعًا، وبين ٨ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.