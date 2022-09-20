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بعد رفع الدعم.. إليكم تسعيرة الكهرباء الجديدة

منذ 6 دقائق
أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

أزمة الكهرباء مستمرة في لبنان

المصدر: MTV
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لاتزال العتمة الشاملة تلازم المزاطن اللبناني من اسبوع تقريباً، وتعاني اغلبية المناطق من انقطاع شامل خلال الـ 24 ساعة للكهرباء، هذا وتشهد المولدات تقنين في عدد ساعات التغذية ايضاً، ولكن يبقى الامل الاكبر يأتي من الدولة من حيث زيادة التعرفة لزيادة التقنين بحسب الوزارة.

هذا وأكّد مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء لبنان لموقع mtv أنّ المؤسسة أعدّت الخطة اللازمة لزيادة أسعار الكهرباء وضمنها الأرقام بالدولار الأميركي التي ستُحصّل من المشتركين وفق سعر الصرف في منصة “صيرفة” وأرسلتها إلى وزارة المال.

وفي التفاصيل، ستصبح الأسعار على الشكل الآتي 10 سنتات لأوّل 100 كيلووات، و27 سنتاً لكلّ كيلووات يزيد عن الـ100.

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