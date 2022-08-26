الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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بعد رفع الدولار الجمركي... هل ترتفع أسعار المواد الغذائية؟

منذ 11 دقيقة
السوبرماركات

مواد غذائية

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رأى نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، في تقارب الأرقام في تحديد سعر الدولار الجمركي، مؤشراً يمكن البناء عليه في ‏الاتصالات الجارية، مشدّداً على أن الهدف الأساس بالنسبة إليه، هو تفادي صدمة سلبية على الاقتصاد، ما يحتّم اعتماد ارتفاع تدريجي ‏إلى حين الوصول إلى الرقم المطلوب خلال أشهر‎.‎

وأشار فهد، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن “الكثير من المواد الغذائية معفى من الجمرك أو أن نسبته صغيرة أي 5 في المئة، ‏لذا فإن رفع الدولار الجمركي لن يؤثر حتى ولو ارتفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة”، معتبراً أن “المشكلة ليست بارتفاع الدولار ‏الجمركي وإنما التضخم الحالي على المواد الغذائية يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 34 ألف ليرة وارتفاع سعر المازوت الذي ‏هو أساسي لتوليد الطاقة إلى المحلات التجارية والسوبرماركات‎”.‎

وعن عملية ضبط الأسعار، أكد فهد أن “النقابة ترسل بشكل دوري إلى وزارة الاقتصاد السلع والأرقام التي خضعت لزيادة أسعار، ‏وهذا ما يحفز على المنافسة ويخفف من الإحتكار‎”.‎

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