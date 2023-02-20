بعد زلزال تركيا الجديد.. هلع في لبنان والمواطنون إلى الشارع

هرع سكان بعض المناطق اللبنانية الذين يقطنون في الطوابق العليا إلى الساحات والشوارع بعد هزة أرضية قوية شعروا بها على خلفية الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا.

كما أفيد بإطلاق نار تحذيري في الهواء في مدينة طرابلس، عقب الهزة القوية التي ضربت المدينة، وإطلاق التكبيرات عبر مآذن الجوامع.

فقد ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ولاية هاتاي جنوبي تركيا. وقد شعر بالهزّة الأرضية سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أنّ زلزالين وقعا في هاتاي، الأول بقوة 6.4 في منطقة ديفني والثاني بقوة 5.8 في منطقة سمنداغ.

كذلك كشف مركز أبحاث الزلازل في جامعة البوسفور التركية، عن تسجيل 7 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي.

فيما أفادت وكالة “رويترز” بأنّه سُمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وقد أدّى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء في أنطاكيا.