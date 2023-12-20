الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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بعد زيادة حالات الإنفلونزا.. هل يُواجه لبنان طفرة جديدة من "كورونا"؟

منذ 8 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي

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طمأن النائب عبد الرحمن البزري بأننا في “زمن الإنفلونزا الموسمية التي عادة ما تسجل إصاباتها في هذه الفترة من العام، ولا صحة لوجود طفرة جديدة من كورونا”.

وقال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “هناك نوعان من الإنفلونزا، الـ”A” المعروفة بـ”H1N1″  وهي ليست إنفلونزا الخنازير كما يصفها البعض وهناك نوع الـ”H3N2″  وما نواجهه اليوم هو الأول”، داعيًا إلى “التنبه جيدًا لأن الإنفلونزا فيروس يسهل الوصول إلى الرئتين وقاس على فئات عمرية معينة كالأطفال وكبار السن ومن يعاني من نقص في المناعة والأمراض المزمنة”.

ونصح “بعدم أخذ المضادات الحيوية لأنها لا تنفع مع هذه الأنواع من الفيروسات، كما أن اللقاح مفيد في الحد من مواجهة هذه الطفرة”.

وعن السبب وراء كثرة الإصابات، أشار البزري إلى أن “إجراءات الوقاية في زمن كورونا لم تمنع فقط انتشار الفيروس، بل أيضًا كبحت جماح الإنفلونزا، لكن ومع إنعدام الإجراءات الوقائية عادت الإنفلونزا للظهور وقد تستمر معنا حتى شهر آذار المقبل”.

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