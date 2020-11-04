بعد ساعتين… سارق سيارة في الاوزاعي بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 21-10-2020، ادعى لدى مخفر النبطية في وحدة الدرك الإقليمي أحد المواطنين أن مجهولا أقدم على سرقة سيارته نوع “مرسيدس c موديل 1997″.

من خلال التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكن عناصره بعد ساعتين من حصول عملية السرقة، من تحديد هوية السارق ومكان وجوده مع السيارة المسروقة في محلة الأوزاعي.

من خلال كمين محكم، أوقفت قوة من المكتب المذكور السارق وهو على متن السيارة المسروقة، ويدعى:

– ح. ب. (مواليد عام 1985، لبناني)

بتفتيشه والسيارة، عثر على كمية من المخدرات جرى ضبطها، بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأنه كان ينوي بيع السيارة بعد سرقتها، وقد أعيدت إلى مالكها.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته”.