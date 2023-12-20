بعد سحب الملف عن طاولة الحكومة.. البرزي يدعو وزير البيئة إلى "تدخل فوري"!

أسف النائب عبد الرحمن البزري، في بيان، “للمبررات التي أعطيت لسحب ملف جمع النفايات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني من جدول أعمال مجلس الوزراء، لأنه كان على الحكومة أن تشير إلى توفر الاعتمادات في الصندوق البلدي المستقل. لكن مبرر ارتفاع الأسعار الذي أشار إليه الوزير لا يبدو في موقعه الصحيح، إذ أننا نذكر معاليه أن هناك العديد من البلديات والاتحادات التي تدفع أسعارًا أعلى لجمع نفاياتها عبر مجلس الإنماء والأعمار”.

البزري اعتبر أن “موقف الحكومة ناجم عن عدم المعرفة الحقيقية في الواقع البيئي والمعاناة البيئية التي تعيشها المدينة وأهلها، منذ أعوام عديدة، والتي لن نسمح باستمرارها لأن صيدا تحملت أعباء بيئية كبيرة وكثيرة وهي تعيش في ظروف صعبة وفي إهمال مستمر خدماتي وبيئي”.

وختم داعيًا وزير البيئة، “وهو المعني الأساسي بالملف، إلى التدخل الفوري والإشارة إلى خطورة الوضع في المدينة ومحيطها من أجل إعادة تفعيله بالسرعة القصوى، وإلا سيكون للمدينة وقواها وفاعلياتها ومجتمعها الأهلي والمدني موقف صريح وواضح”.