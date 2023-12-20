الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد سحب الملف عن طاولة الحكومة.. البرزي يدعو وزير البيئة إلى "تدخل فوري"!

منذ ساعتين
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

أسف النائب عبد الرحمن البزري، في بيان، “للمبررات التي أعطيت لسحب ملف جمع النفايات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني من جدول أعمال مجلس الوزراء، لأنه كان على الحكومة أن تشير إلى توفر الاعتمادات في الصندوق البلدي المستقل. لكن مبرر ارتفاع الأسعار الذي أشار إليه الوزير لا يبدو في موقعه الصحيح، إذ أننا نذكر معاليه أن هناك العديد من البلديات والاتحادات التي تدفع أسعارًا أعلى لجمع نفاياتها عبر مجلس الإنماء والأعمار”.

البزري اعتبر أن “موقف الحكومة ناجم عن عدم المعرفة الحقيقية في الواقع البيئي والمعاناة البيئية التي تعيشها المدينة وأهلها، منذ أعوام عديدة، والتي لن نسمح باستمرارها لأن صيدا تحملت أعباء بيئية كبيرة وكثيرة وهي تعيش في ظروف صعبة وفي إهمال مستمر خدماتي وبيئي”.

وختم داعيًا وزير البيئة، “وهو المعني الأساسي بالملف، إلى التدخل الفوري والإشارة إلى خطورة الوضع في المدينة ومحيطها من أجل إعادة تفعيله بالسرعة القصوى، وإلا سيكون للمدينة وقواها وفاعلياتها ومجتمعها الأهلي والمدني موقف صريح وواضح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    الاحتلال يُواصل عدوانه على جنوب لبنان.. و"حزب الله" ينعى عنصرَين
    نبيل بدر
    بدر: يمكن أن نزفّ لأهل بيروت خبر "تخفيض الرسم البلدي"
    السراي الحكومي
    لتحسين الأداء.. تعميمٌ إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات!

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
    كتائب القسام تنشر فيديو "وصلتم متأخرين"
    غزة تحت النار
    فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق
    حقائب سفر بأحد المطارات
    سرقوا أغراضاً ثمينة لركاب الطائرات بقيمة "2 مليون يورو"!