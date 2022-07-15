بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟

أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ “نسبة النجاح في الدورة الأولى من الشهادة المتوسطة أقل من 80%”.

ولفت في حديثٍ إذاعي إلى أنّ، “هناك جملة قضايا وتحديات نتمنى أن نستطيع تذليلها ونتوقع صدور نتائج الدورة الأولى من الشهادة الثانوية منتصف الأسبوع المقبل”.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أصدرت، ليل أمس، نتائج الإمتحانات الرسمية للدورة الاولى – 2022 للشهادة المتوسطة (البريفيه).

وهنأ الحلبي التلامذة، فكتب عبر حسابه على “تويتر”: “أهنىء جميع تلامذتنا الناجحين في الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وأقدر عاليا جهود اللجان الفاحصة على المستويات كافة ، لسهرهم والتزامهم أعلى معايير الدقة والشفافية. ستصدر النتائج الرسمية في تمام الساعة الثانية عشر (منتصف الليل)”.

ومساء أمس، تداولت بعض المواقع الإلكترونية نتائج الشهادة المتوسطة- الدورة الأولى، وتزعم أنّها النتائج النهائية، في حين يحتفل البعض ابتهاجاً في هذه الأثناء بعدد من المناطق اللبنانية. في السياق، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أنه يتم الترويج عبر وسائل التواصل، للائحة مدسوسة لنتائج الشهادة المتوسطة. ودعا المكتب المواطنين إلى عدم الأخذ بها وانتظار النتائج الرسمية بعد نحو ساعة من الوقت.

الى ذلك، سمع في مخيم عين الحلوة ليلا اطلاق نار كثيف ترددت اصداؤه الى مدينة صيدا تبين انه ابتهاجا بصدور نتائج الشهادة الرسمية البريفيه . وافيد عن اصابة فلسطيني على الشارع الفوقاني للمخيم جراء اطلاق الرصاص وقد تم نقله إلى المستشفى للمعالجة. وفي عاصمة الشمال طرابلس سمعت اصوات الرصاص الكثيف مترافقة مع مفرقعات بالتزامن مع صدور نتائج الشهادة الرسمية المتوسطة.