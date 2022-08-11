بعد ظاهرة قطع الأشجار... بلدية تتحرك

أعلنت بلدية القبيات في بيان، أنها “في صدد إقامة دعوى لدى النيابة العامة، ضد كل من اعتدى على الغابات بقطع الأشجار في الملكيات العامة والخاصة، لا سيما تجار الحطب”، مشيرة إلى أنّ “هذا الامر أدى الى قطع طريق القبيات – الشنبوق بالاشجار المقطوعة”.

وأكدت أنها لم تأذن لأي كان بقطع الأشجار، متمنية على مخابرات الجيش والقوى الامنية كافة التحرك عند الاتصال بهم للشكوى.

في المقابل، كانت أعلنت بلدية ميمس في بيان، أنه “تنفيذا لقرار وزارة الزراعة القاضي بحماية الاحراج والمحميات الطبيعية وبالتعاون مع مخاتير البلدة والنشطاء البيئيين، يمنع قطع الاشجار من المحميات (الحمى ) منعا باتا تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية مع العلم أن الاحراج، باتت تحت المراقبة الدائمة من قبل الجهات المختصة لحين اعتماد الآلية المناسبة للتشحيل من قبل وزارة الزراعة والبلدية في اقرب وقت”.