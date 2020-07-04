بعد ظهور الجراد في ساحل كسروان… ماذا تقول مصلحة الأبحاث؟

جراد
جراد

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طمأنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق “Lari”، في بيان، أن:

” نوع الجراد الذي ظهر في ساحل كسروان هو فردي وليس مجموعات، كما أن الخارطة العالمية للجراد لا تؤكد وصول الجراد إلى لبنان، ولا زال في أماكنه الاساسية أي افريقيا واليمن. لذا لا خوف من وصول الجراد حاليا، بالرغم من موجة الحر التي تنحسر بدءا من الاثنين وطيلة الأسبوع المقبل”.

وأوضحت أن “تكاثر هذا الجراد المحلي، ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة التي تنحسر الأسبوع المقبل”، داعية “في حال ظهور أسراب كبيرة من الجراد”، إلى إبلاغ وزارة الزراعة، إلا أن هذا الموضوع مستبعد جدا”.

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