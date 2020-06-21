بعد ظهور حالات “كورونا” في البداوي.. الفصائل واللجنة الشعبية تدعو للالتزام بالتعبئة العامة والحجر

أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم البداوي، رفع التعبئة العامة الى أقصى الحدود والتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، في ضوء ظهور إصابات بفيروس “كورونا” في جوار المخيم وإصابة اثنين من سكانه بالفيروس.

ودعت في بيان الى “الاخذ بالاجراءات الوقائية والتعبئة العامة والحجر المنزلي للمناطق التي فيها الوباء، بعدما تبين أن وكالة الغوث غير قادرة على تغطية أي مريض أو حالة مصابة الا بالحجر داخل مركز سبلين في صيدا ومستشفى رفيق الحريري”.

ولفتت الى أنه تم التوافق على “اغلاق المنافذ الفرعية في مخيم البداوي مع الابقاء على الدخول والخروج من الحاجزين اللذين هما المداخل الشمالية والجنوبية للمخيم فقط، ابتداء من اليوم ولمدة 14 يوما” .

ويذكر ان وزارة الصحة العامة قد أعلنت ​في تقريرها اليومي، “تسجيل 51 حالة جديدة مُصابة بفيروس “​كورونا​” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1587 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 19 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية و32 حالة إصابة بين الوافدين”، لافتةً إلى أنّه “تم تسجيل 62 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1068. كما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى العدد الإجمالي مستقرًّا عند 32 حالة وفاة”.

وذكرت الوزارة “أنّها أجرت 1896 فحص “كورونا” في 22 مختبرًا خلال الساعات الـ24 الماضية”.