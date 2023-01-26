بعد عقوبات أميركية لتمويلهم "حزب الله".. مصرف لبنان يُجمّد حسابات هؤلاء!

أشار حاكم مصرف لبنان “رئيس هيئة التحقيق الخاصة” في بيان، إلى أنّ هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٣، بحضور جميع أعضائها، اتخذت قرارًا بتجميد حسابات الأسماء المذكورة أدناه، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٣، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

_ حسن احمد مقلد (مواليد ١٧/٢/١٩٦٧)

_ راني حسن مقلد (مواليد ٢٩/١٠/١٩٩٨)

_ ريان حسن مقلد (مواليد ٢٥/١٠/١٩٩٣)

_ شركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل CTEX sal

_ الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات Lebanese Company for Information and Studies sarl.

كانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد فرضت عقوبات على الشركات والأشخاص المذكورين، لتمويلهم “حزب الله”.