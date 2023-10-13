بعد عمليات الحفر.. لا غاز في البلوك 9

أعلن مصدر مطلع لرويترز اليوم الجمعة، أنّه لم يُعثر على غاز بعد عمليات الحفر في البلوك 9 البحري التابع للبنان. فيما أحجم وزير الطاقة وليد فياض ومسؤولون من هيئة إدارة قطاع البترول عن التعليق.

هذا وتقود تحالف الحفر في البلوك 9 شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ويشمل شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية. ولم ترد توتال إنرجيز وقطر للطاقة بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وبدأت منصة (ترانس أوشن بارنتس) الحفر في أواخر أغسطس/ آب ومن المقرر أن تخلص إلى نتائج أولية بحلول نهاية هذا الشهر أو في نوفمبر/ تشرين الثاني.