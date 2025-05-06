بعد عمليات دهم في مجدل عنجر.. الجيش يوقف 6 مطلوبين!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وحارة الفيكاني – رياق، وأوقفت المواطنين: (ح.خ.)، (م.خ.)، (ط.ح.)، (ي.ح.)، (ا.ح.)، (ا.ف.) المطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار واعتراض الدورية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وحارة الفيكاني – رياق، وأوقفت المواطنين: (ح.خ.)، (م.خ.)، (ط.ح.)، (ي.ح.)، (ا.ح.)، (ا.ف.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار واعتراض الدورية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت… pic.twitter.com/ATylkMIdca — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 6, 2025