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بعد عمليات دهم في مجدل عنجر.. الجيش يوقف 6 مطلوبين!

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 6 - مايو - 2025 6:29 مساءً
الأسلحة التي ضبطها الجيش

الأسلحة التي ضبطها الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وحارة الفيكاني – رياق، وأوقفت المواطنين: (ح.خ.)، (م.خ.)، (ط.ح.)، (ي.ح.)، (ا.ح.)، (ا.ف.) المطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار واعتراض الدورية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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