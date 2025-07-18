بعد عملية تمشيط إسرائيلية.. اندلاع حريق كبير في سهل مرجعيون

اندلع حريق كبير عصر اليوم في سهل مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة، في منطقة تعرف بـ”المطار والدهشات”، بعد رشقات نارية أطلقها الجيش الإسرائيلي المتمركز على تلة حمامص، خلال عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية.

وتسبب الرصاص في اشتعال النيران في الأحراج والأعشاب اليابسة، ما تسبب بامتداد الحريق نحو مناطق زراعية في السهل.

وبعد سلسلة اتصالات أجرتها الجهات المعنية مع قوات “اليونيفيل”، سمح لعناصر الدفاع المدني اللبناني، بمؤازرة الجيش اللبناني، بالوصول إلى الموقع وبدء عملية الإطفاء. وتبذل جهود مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق سكنية أو زراعية إضافية.