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بعد عملية لـ "حزب الله".. الاحتلال يكشف عن خسائر مادية وبشرية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 14 - يناير - 2024 4:12 مساءً
منصة صواريخ تابعة لحزب الله

منصة صواريخ تابعة لحزب الله

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أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أنّ رجلًا قتل وأصيبت امرأة بجروح خطيرة، من جراء صاروخ مضاد للدبابات سقط في شمال “إسرائيل” بالقرب من الحدود مع لبنان، اليوم الأحد.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل مستوطنة عمرها 70 عامًا بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان تجاه مستوطنة يوفال، ما يرفع عدد قتلى الهجوم إلى اثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ صاروخًا أصاب منزلًا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، مضيفًا أن قواته تقصف أهدافًا لحزب الله في لبنان.

وكان “حزب الله” قد أعلن اليوم الأحد، أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مقاتلو الحزب عند الساعة (12:42) من بعد ظهر اليوم، قوة ‏عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح.

وفي هذا الإطار، أفادت قناة 14 العبرية عن مقتل “إسرائيلي” وإصابة 2 آخرين من جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة “يوفال”.

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