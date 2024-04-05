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بعد عيد الفطر.. حملة واسعة لوزارة الداخلية لضبط الأمن في بيروت

منذ ساعة واحدة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “الوزارة ستطلق بعد عيد الفطر المبارك حملة واسعة في مدينة بيروت لقمع المخالفات والتعديات على الأرصفة والشوارع، وأيضاً بالنسبة لموضوع ضبط الفلتان الأمني وظاهرة التسول في الشوارع، ومكافحة تجار ومروجي المخدرات، وضبط مخالفات سائقي الدراجات النارية في بيروت”.

وأكد مولوي خلال احتفال تكريمي، حرصه “الشديد على أمن واستقرار الوطن ككل انطلاقا من أمن واستقرار مدينة بيروت عاصمة لبنان”.

وهنأ الجميع عشية حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن “نلتقي دوما على الخير والمحبة والتسامح والسلام.”

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