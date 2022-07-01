بعد غيبوبة لأكثر من شهر... وفاة الطفل يوهان

أكثر من شهر مرّ على دخول الطفل يوهان، ابن الإعلامية باتريسيا قسيس، في غيبوبة، والصلوات لشفائه لم تستكن منذ ذلك الحين، إلّا أنّ مشيئة الله كانت بأن يرحل فجر اليوم، ملاكاً في السماء، إلى الملكوت الأعلى.

إذ أعلن النقيب جان قسيس وفاة حفيده يوهان عبر “تويتر” قائلاً: “لتكن مشيئتك يا ربّ ملاكنا يوهان غادرنا إلى السماء فجر اليوم… اختاره الربّ إلى جواره ليتمجّد اسم الله”.

ونعاه قسيس بكلمات الفجيعة قائلاً: “كسرت قلوبنا يا صغيرنا الحبيب، يا “روح قلبه لجدّو” وحفرت في القلب جرحاً عميقاً. عزاؤنا أنّ الصلاة التي حملتها على كتفيكَ غسلت الكثير من خطايانا وخطايا العالم وصار لنا قديس في السماء”.

وصارع ابن الـ8 سنوات، بجسده الصّغير للنجاة، لأيام طويلة، بعد أن سقط في أحد المسابح في منطقة جبيل، الشهر الماضي، انتهى بدخوله في غيبوبة، في مستشفى الروم.