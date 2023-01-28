السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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بعد فراره من أحد السجون.. مكمن محكم يوقع به!

منذ 41 دقيقة
توقيف فارّ من أحد السجون

توقيف فارّ من أحد السجون

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة السجناء الفارين من النظارات والسجون في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تمكّن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن أميون بتاريخ 9/11/2022، وقد تم توقيف بعضهم في حينه.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة لتحديد الأماكن التي يُحتمل اختباء باقي الفارّين فيها، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد أحدهم في بلدة عابا – الكورة، ويدعى: أ. خ. (مواليد عام 1995، لبناني).

بتاريخ 19/1/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذّت إحدى دوريات الشعبة مكمنًا محكمًا في البلدة المذكورة أسفر عن توقيفه، على الرغم من محاولته الفرار حيث شهر قنبلة يدوية بوجه عناصر الدورية، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وضبط القنبلة.

فيما أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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