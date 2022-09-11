بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟

كشف النائب السابق ماريو عون في حديث خاص “لصوت بيروت انترناشونال” في أول تعليق له بعد فصله من التيار الوطني الحر، انه منذ الانتخابات النيابية حصل تعدي على كرامته الشخصية.

وشرح عون انه بالأمس تلقى اتصالا من الأمانة العامة في التيار الوطني الحر يطلبون منه قراءة الرسالة التي أرسلت له عبر البريد الإلكتروني بفصله عن التيار وذلك بناءً على قرار من الهيئة التحكيمية في التيار، ولكن تبين له لاحقا ان الامر غير صحيح، والرسالة ليست من قبل الهيئة التحكيمية، قائلين انهم ليسوا على علم بهذا الامر.

واعتبر ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقلل من شخصه، مؤكدا انه لا يزال يتجاوب مع طموحاته مؤكداً انه لم يتغير.

واعلن انه على انقطاع مع الرئيس عون منذ الانتخابات النيابية، طالبا منه ان يرى ما يحصل داخل التيار الوطني الحر.

وتمنى عون ان تصحح الامور داخل التيار، مضيفا انه على رئيس الحزب النائب جبران باسيل ان يعيد النظر بالامور التي يفعلها استنادا للنظام.

واعتبر في سياق الحديث ان باسيل لا يريد أحداً من الاقوياء داخل التيار ويريد اشخاصا على قياسه. ولفت الى ان الكثير من الاشخاص داخل التيار اتصلوا به بعد قرار فصله، رافضا تسمية النواب والوزراء الذين اتصلوا به.

ووجّه عون تحية للنائب السابق والمفصول من التيار الوطني الحر زياد أسود، قائلا: أؤيد ما قاله أسود عن باسيل بإنه فاشل ومتكبر “وما خلوه”، مضيفا انه متعجرف أيضا وفوقي جداً. ولفت الى انه طالما رئيس التيار باسيل فلا يعني له ان يكون على تواصل معه.

وشدد على ان الرئيس عون لم يخرق الدستور يوما وهو يحترم الدستور والقوانين مئة في المئة.

ورأى عون ان ما حصل في 4آب من انفجار هو أمر رهيب، والحقيقة لا تنجلي الا بقضاء سليم وعادل، مضيفا انه مع ايجاد حلول للمظلومين، قائلا انه يجب ان تنفذ القوانين.

وختم انه لم يتخلى يوما عن واجباته تجاه التيار الوطني الحر، طالبا من الكوادر ان يكونوا واقعيين وان يتذكروا ان ماريو عون شخص شفاف جدا ويقول الحقيقة ولا تهمه المناصب.