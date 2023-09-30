بعد فيديو جرّ الكلب بالسيارة في بنت جبيل.. شعبة المعلومات تتحرك

أوضحت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، أنه “بتاريخ 30-09-2023، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة نوع (هوندا CRV) لون أبيض يقوم سائقها بجرّ كلب بواسطة حبل مربوط بالسيارة، في خراج بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل”.

أضافت المديرية في بيان، “على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت شعبة المعلومات خلال ساعات قليلة من تحديد هوية المتورّطين بعملية تعذيب الكلب وهما المدعوان ا. ح. (من مواليد عام 1950، لبناني) صاحب السيارة، و ع. م. (من مواليد عام ۱۹۷۳، سوري)”.

تابع البيان: “بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدَتَيْ بنت جبيل وتبنين. وبالتحقيق معهما، اعترفا أنهما نفّذا عملية تعذيب الكلب بهدف التخلّص منه ورميه بعيدًا عن منزل الأول كونه يسبّب له الإزعاج”.

أردف: “أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء على إشارة القضاء، وسيتمّ تسليم الكلب لإحدى الجمعيات”.