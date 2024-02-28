بعد قرار الحكومة.. وزير الإعلام يكشف تفاصيل زيادة المعاشات

انتهت جلسة مجلس الوزراء، حيث أقرّ المجلس زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى 400$ والحد الأقصى 1200$، على ما أفادت قناة “الجديد”.

وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوة مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ “العسكريين في الخدمة سيأخذون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريًا، كما يتلقى المتقاعدون ثلاث رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا. ويعطى الاداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا”.

وأضاف “بدل حضور يوميّ للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد اقصى شرط عدم التغيب”، متابعًا “يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة”.

وكشف مكاري أنّ كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية، مضيفًا “تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية”، موضحًا أنّ “كل الزيادات تسري بمفعول رجعي من تاريخ 1/12/2023”.

إلى ذلك، أكّد أنّ “الموضوع المرتبط بإصلاح المصارف تم تأجيله من أجل التوسع بالدرس”.