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بعد قرار الحلبي.. الجامعة اللبنانيّة تُعلّق الدروس والأعمال الإدارية غدًا

منذ 6 دقائق
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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أعلنت إدارة الجامعة اللبنانية في بيان أنه “عطفًا على البيان الذي أصدره وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، تعليق الدروس والأعمال الإدارية في فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية كافة، يوم الثلاثاء 21 شباط 2023، حفاظًا على السلامة العامة بعد الهزة الأرضية التي حصلت مساء الإثنين وشعر بها سكان لبنان والمنطقة”.

وكان وزير التربية قد أعلن إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء الإثنين وشعر بها سكان لبنان ودول عدة في المنطقة، من جراء الزلزالين الجديدين اللذين ضربا تركيا وسوريا.

هذا وتسبب زلزالان جديدان قوة الأول 6.4 درجات والثاني 5.8 درجات، ليل اليوم الإثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في أجزاء من تركيا، دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين وأودى بحياة عشرات الآلاف. فيما أفاد المرصد السوري أنّ الزلزال الجديد في سوريا قد أدى إلى 4 قتلى و470 مصابًا في سوريا.

 

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