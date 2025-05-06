بعد قرار رفع الحظر.. ثلاث طائرات إماراتية تصل مطار رفيق الحريري الدولي غداً

من المقرّر أن تصل غداً إلى مطار رفيق الحريري الدولي ثلاث طائرات إماراتية، في مؤشر عملي أول على بدء تنفيذ قرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، وذلك ابتداءً من السابع من أيار الجاري.

وسيكون وزير الاعلام المحامي بول مرقص، ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في استقبال الطائرة التي تصل عند الثانية والنصف بعد الظهر، لمواكبة التغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، علما ان هبوط الطيران الإماراتي في بيروت سيحصل بعد انقطاع استمر سنوات بسبب الأوضاع الامنية.

وتُعدّ هذه الرحلات الأولى بعد إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرار رفع الحظر، الذي أتى نتيجة المساعي الدبلوماسية التي توّجت بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إلى أبوظبي. وقد عُقدت خلال الزيارة لقاءات رسمية رفيعة المستوى، أكدت على أهمية إعادة تفعيل العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، من بينها السياحة والاستثمار والقطاعات الاقتصادية الحيوية.