بعد قصف الجنوب.. لبنان يشكو "إسرائيل" إلى مجلس الأمن

بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على أثر القصف والاعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وخرقًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب الللبناني.

ويشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في الجنوب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنهم لن يسمحوا لمنظمة حماس العمل انطلاقًا من لبنان.

وحذر البيان الدولة اللبنانية، واعتبرها مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها.