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بعد قصف بعلبك وصيدا.. هل تتوسّع الحرب؟

منذ 34 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

"الأنباء" الإلكترونيّة
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يحمّل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، حزب الله مسؤولية ما يحصل في الجنوب، ويتهمّه عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية بأنّه هو من “يُبادر بالعمليات، وهذا ما تنتظره إسرائيل لقصف لبنان، وبالنهاية نيات إسرائيل تجاه لبنان ليست حسنة”. كما لا يخفي أرجحية “توسع الحرب لا سيّما بعد قصف بعلبك وصيدا”.

ويطلّ الجميّل على الملف الرئاسي، ليشدد على “عدم الترابط بين هذا الإستحقاق وحرب غزة، بل يربطه بقرار حزب الله الذي يعطّل لمصلحة إيران”.

ويعترف أنّه “لم يفهم جيداً بعد مبادرة تكتل الإعتدال الوطني”، مستغرباً “الترحيب قبل فهم ماهيّتها لا سيما أنّه لحظ أنّ التكتل نفسه لا يفهم المبادرة جيداً”، وفق تعبيره.

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