بعد قطيعة دامت 5 سنوات.. أرسلان يُعزّي قائد الجيش

قدم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعازي إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون بوفاة والدته في كنيسة سان تيريز – الفياضية، لينهي بذلك قطيعةً في العلاقة بين خلدة واليرزة استمرّت خمس سنوات.

ورافق أرسلان وفد من قيادة الحزب ضمّ أعضاء المجلس السياسي: نائب رئيس الحزب وليد بركات، الوزير السابق صالح الغريب، الأمين العام وسام شرّوف، لواء جابر، مسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، مدير مكتب رئيس الحزب أكرم المشرفية، مدير الداخلية رامي دليقان، مدير الإعلام جاد حيدر، مدير الصحة والشؤون الاجتماعية حسان الكوكاش، بالإضافة إلى العميدين المتقاعدين جهاد الغريب وتوفيق أبو ابراهيم.

كما قدم وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى التعزية إلى قائد الجيش. إضافة إلى النائب جبران باسيل وعقيلته، وشخصيات سياسية وأمنية وفعاليات.