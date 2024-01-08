الأثنين 26 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 8 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد قطيعة دامت 5 سنوات.. أرسلان يُعزّي قائد الجيش

منذ 8 دقائق
طلال أرسلان

طلال أرسلان

A A A
طباعة المقال

قدم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعازي إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون بوفاة والدته في كنيسة سان تيريز – الفياضية، لينهي بذلك قطيعةً في العلاقة بين خلدة واليرزة استمرّت خمس سنوات.

ورافق أرسلان وفد من قيادة الحزب ضمّ أعضاء المجلس السياسي: نائب رئيس الحزب وليد بركات، الوزير السابق صالح الغريب، الأمين العام وسام شرّوف، لواء جابر، مسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، مدير مكتب رئيس الحزب أكرم المشرفية، مدير الداخلية رامي دليقان، مدير الإعلام جاد حيدر، مدير الصحة والشؤون الاجتماعية حسان الكوكاش، بالإضافة إلى العميدين المتقاعدين جهاد الغريب وتوفيق أبو ابراهيم.

كما قدم وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى التعزية إلى قائد الجيش. إضافة إلى النائب جبران باسيل وعقيلته، وشخصيات سياسية وأمنية وفعاليات.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية بسام مولوي والنائب ملحم الرياشي
    الأوضاع العامّة ومطالب عدّة على طاولة مولوي!
    وزير الأشغال علي حمية ووفد نيابي
    وفد نيابي شمالي يلتقي حمية.. والملفات الإنمائيّة على طاولة البحث!
    اجتماع عمل بين وزير البيئة ناصر ياسين ونواب أقضية عاليه والشوف وبعبدا
    اجتماع "مثمر".. ووزير البيئة يُطمئن "تفادينا أزمة نفايات في الشارع"

    الأكثر قراءة

    قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية
    "لعدم تزويد نصر الله بالنتائج".. تكتمٌ إسرائيلي على استهداف قاعدة "ميرون"!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    فيديو.. هجوم سيبراني يخترق مطار رفيق الحريري الدولي ورسالة إلى نصر الله
    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    عدوان صباحيّ على قرى حدوديّة.. وتحذيرات لأهالي جنوب لبنان!