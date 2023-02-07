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بعد قيامه بسرقات عدّة.. وقع في قبضة المخابرات

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2023 4:49 مساءً
توقيف

توقيف

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القرعون –البقاع الغربي السوري (ح.ر.) لقيامه بسرقة قطع بدل للسيارات وكمية من المحروقات من داخل مقلع أحجار يعمل فيه ومن أماكن أخرى في البلدة.

وضُبطت في حوزته خزنة حديدية، بداخلها كمية من الذهب ومبالغ مالية كبيرة بالليرة اللبنانية والعملات ‏الأجنبية، بالاضافة إلى عدد من الهواتف الخلوية و278 صاعق تفجير.

وتبين أن ح.ر. باع كمية من النحاس ‏المسروق إلى مالك بورة للخردة في مدينة طرابلس، وقام بتهريب شخصين من لبنان عبر البحر.‏

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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