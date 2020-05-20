بعد كتاب رؤساء ورئيسات الرهبانيّات المفتوح للرئيس عون… مدارس تقفل أبوابها

مدارس تقفل أبوابها
اجتماع لجان الأهالي وأصحاب المدارس

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بعد الكتاب المفتوح الذي توجّه به رؤساء ورئيسات الرهبانيّات إلى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون حول الوضع السيّء الذي وصلت إليه المدارس الخاصة التابعة إليها، بدأت إعلانات الإقفال تتوالى.

وكشفت معلومات صحفية أنّ الرئاسة العامة لجمعيّة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات توجّهت بكتاب إلى أولياء أمور تلاميذ مدرسة مار الياس في بحمدون، تُعلمهم فيه بقرار إقفال المدرسة نهائياً نتيجة العجز عن تأمين رواتب وأجور المعلّمين والموظّفين والإداريين نتيجة الوضع الإقتصادي المتدهور خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وأرسلت الرئاسة الإقليميّة لراهبات السالزيان في الشرق الأوسط بدورها كتاباً إلى الأهل تُعلمهم فيه بقرار الإقفال و”التخلّي عن التعليم الأكاديمي” في مدرسة “دون بوسكو”، واعدةً الجميع بأن تكون “مدرسةً من نوع آخر”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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