بعد كلام ميقاتي.. هل سبق أن مدّد لبنان العمل بـ "التوقيت الشتوي"؟

على وقع إعلان قرار اعتماد التوقيت الصيفي بدءًا من ليل الأربعاء الخميس، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّ قرار تمديد التوقيت الشتوي في لبنان اتُّخذ مرارًا في السابق.

في هذا الإطار، نشرت “الدولية للمعلومات” تقريرًا مفصلًا عن التوقيت، وذكّرت بأنّ تعديل الوقت، تقديماً أو تأخيراً لمدّة ساعة، وفقًا لموسمي الصيف والشتاء، يعود إلى العام 1940، قبل نيل لبنان استقلاله. واستمرّ الأمر على هذا المنوال بعد الاستقلال، وحتّى يومنا هذا، بناءً على صدور مراسيم وقرارات بهذا الشأن، باستثناء مرّتين، الأولى في العام 1989، والثانية هذا الشهر في هذا العام.

ففي العام 1989، وبموجب مذكّرة صدرت عن رئيس الحكومة آنذاك سليم الحص، رقمها 89/6 بتاريخ 1/4/1989، عدّل موعد بدء التّوقيت الصّيفي اعتبارًا من 10 آيّار بدلًا من أوّل أيّار المعمول به بموجب قرار مجلس الوزراء الرّقم 10/1983.

وأضافت “الدولية للمعلومات”، أنه مع العلم، التّعديلات التي أجريت سابقاً على التّوقيت الرّسمي في لبنان، إنّما صدرت، كما تقدّم، بمراسيم وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، منذ العام 1940 ولغاية العام 1998، وهو العام الذي جرى فيه التّعديل الأخير، وبقي معمولاً به إلى حين صدور مذكّرة مكيّة هذا العام.