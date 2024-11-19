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بعد لاريجاني.. حقائب هوكشتاين تخضع للتفتيش!

19 - نوفمبر - 2024
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2024 8:43 صباحًا
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأن حقائب المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خضعت لتفتيش دقيق لدى وصوله إلى مطار بيروت صباح اليوم، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة في المطار.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث يسعى هوكشتاين لاستكمال مساعيه لوقف إطلاق النار في لبنان، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وكانت قضية التفتيش قد أثارت جدلاً في وقت سابق بعد أن تعرض الوفد الأمني الإيراني المرافق لمستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي لاريجاني، لإشكال مع جهاز أمن المطار.

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت قائمة في موعدها الثلاثاء، نافياً كل ما أشيع عن تأجيلها.

وأشار برّي في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات تُبنى عليها آمال للتوصل إلى حلول سياسية بدلاً من الخيار العسكري.

 

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