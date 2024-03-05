بعد ليل حافل بالتصعيد.. رشقات نارية معادية صباحا على جبهة جنوب لبنان

أطلق العدو الإسرائيلي فجر اليوم، من مواقعه المحاذية لبلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، رشقات نارية من الأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج في جبل اللبونة.

وطيلة الليل، أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على بلدتي السلطانية وصديقين، ما أدى الى سقوط عدد من الإصابات الطفيفة في صفوف الأهالي القاطنين بالقرب من الأماكن المستهدفة، نقلوا الى المستشفيات للمعالجة، بالإضافة الى الأضرار الجسيمة بالسيارات والممتلكات.

وواصل العدو الإسرائيلي التصعيد الميداني في الجنوب يوم الأمس، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة العديسة واستهدف مركز الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية ما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء وجريح من مسعفي الهيئة وهذا الاعتداء هو الثالث من نوعه على مراكز الدفاع المدني خلال هذه الحرب..

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بالصواريخ الثقيلة حي العويني في مدينة بنت جبيل

واستهدفت مدفعية العدو بلدات طيرحرفا، شيحين، الضهيرة وعيتا الشعب لأكثر من نصف ساعة .

واللافت أن العدو يستهدف خزانات المياه على سطوح المنازل، وآخرها أمس في بلدتي رامية ورميش، بالإضافة الى قصف عدد من ألواح الطاقة الشمسية التي تمد الابار الارتوازية بالتيار الكهربائي في القرى، كما حصل في بلدة طيرحرفا.

وخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا، وذلك بعد يوم من التوتر استمر حتى ساعة متأخرة من الليل وسعت فيه قوات العدو الإسرائيلية دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهبارية ومزرعه حلتا والفرديس”.

كما قابل هذا الاعتداء رد من قبل حزب الله بقصف صاروخي مركز استهدف مواقع إسرائيلية معادية في السماقة رويسات العلم داخل مزارع شبعا”.

وخرق هذا الهدوء الحذر منذ ساعة متأخرة من الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا امتدادا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وصولا حتى مرتفعات جبل برغز وتلال جبل صافي في البقاع الغربي واقليم التفاح”.