بعد محاصرتهم من قبل الاحتلال.. الجيش اللبناني يُنقذ صحافيّين في الجنوب

نجح الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل، في إنقاذ الصحافيين والمدنيين الذين كانوا محاصرين بالقرب من موقع العباد الإسرائيلي إلى مكان آمن.

وقد أشارت معلومات “ليبانون ديبايت” إلى أن “6 صحافيين أجانب و3 صحافيين لبنانيين كانوا محاصرين قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا”، فيما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم.

وأضافت المعلومات أنّ “الجانب اللبناني أجرى اتصالات مع قوات الطوارئ الدولية للضغط على “إسرائيل” للسماح لسيارات الإسعاف لنقل المحاصرين”.

ومن بين المحاصرين اللبنانيين جريحان، فيما استشهد الثالث.