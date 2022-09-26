الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد محاولة العسكريين المتقاعدين اقتحام مجلس النواب... سليم: مضاعفة الرواتب 3 مرات

منذ 3 دقائق
تصعيد العسكريين المتقاعدين

تصعيد العسكريين المتقاعدين

A A A
طباعة المقال

حضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الى حيث تظاهرة العسكريين المتقاعدين في ساحة النجمة قرابة الواحدة، وأبلغهم ان المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بكافة فئاتهم وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كل الاسلاك العسكرية. وهؤلاء أعطوا عمرهم في الخدمة ودافعوا عن الارض والشعب وردوا كل الاخطار التي تهدد بلدنا”.

أضاف: “نعمل ضمن امكانات الحد الاقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الاولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت”.

وتابع: “تقرر اليوم ان تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقا وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه”.

وكان حاول العسكريون المتقاعدون الدخول الى مجلس النواب بالقوة واخترقوا الحواجز الامنية واقتربوا جدا من مداخله وذلك بعد ان تردد ان رواتبهم ستضاعف مرة ونصف فقط.

    المزيد من أخبار لبنان

    السيارات
    توقّف معاملات تسجيل السيارات للأسبوع الثاني على التوالي
    الياس بو صعب
    بو صعب: عرض هوكشتاين الخطي سيصل قبل نهاية الأسبوع الى قصر بعبدا
    الحزب التقدمي الإشتراكي
    التقدمي الإشتراكي يحذر... قبل انفجار برميل البارود!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أجسام مضيئة فوق سماء لبنان
    بالفيديو: أجسام غريبة فوق عدد من المناطق اللبنانية
    عليك الحذر.. خطأ "فظيع" يرتكبه بعض السائقين عندما يواجهون أحد المطبات
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الرئيس الأوكراني مصدوم من رد إسرائيل حول أنظمة مضادة للصواريخ