بعد مرور 100 يوم على العدوان في غزة.. إضراب شامل بمخيمي البداوي ونهر البارد

نفذت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمشايخ والروابط والحراكات والمكاتب الطالبية والمجتمع المحلي في مخيمي البداوي ونهر البارد إضراباً شاملاً وحداداً عاماً لمرور 100 يوم على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والداخل الفلسطيني. وقد أغلقت مداخل المخيمين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الـ 12 ظهراً، ونظم المخيمين تظاهرتين بالمناسبة.

ففي مخيم البداوي إنطلقت تظاهرة جماهيرية من أمام محطة سرحان جابت أرجاء المخيم، أما في مخيم نهر البارد فنظمت مسيرة إنطلقت من أمام “ساحة الشهيد أبو عمار” جالت في أنحاء المخيم، وألقيت كلمات في المسيرتين، حيت “صمود المقاومة في قطاع غزة والداخل الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني”.

وشهد المخيمان إلتزاماً شاملاً وتاماً بالإضراب. إذ أغلقت كل المدارس والمعاهد والمؤسسات والمحال التجارية أبوابها، وتوقفت بشكل شبه كلي حركة السيارات في شوارع المخيمين، مع استثناء عمال الصحة البيئية والمراكز الصحية والعيادات من الإضراب.