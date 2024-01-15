الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد مرور 100 يوم على العدوان في غزة.. إضراب شامل بمخيمي البداوي ونهر البارد

منذ ساعة واحدة
مخيم البداوي

مخيم البداوي

A A A
طباعة المقال

نفذت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمشايخ والروابط والحراكات والمكاتب الطالبية والمجتمع المحلي في مخيمي البداوي ونهر البارد إضراباً شاملاً وحداداً عاماً لمرور 100 يوم على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والداخل الفلسطيني. وقد أغلقت مداخل المخيمين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الـ 12 ظهراً، ونظم المخيمين تظاهرتين بالمناسبة.

ففي مخيم البداوي إنطلقت تظاهرة جماهيرية من أمام محطة سرحان جابت أرجاء المخيم، أما في مخيم نهر البارد فنظمت مسيرة إنطلقت من أمام “ساحة الشهيد أبو عمار” جالت في أنحاء المخيم، وألقيت كلمات في المسيرتين، حيت “صمود المقاومة في قطاع غزة والداخل الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني”.

وشهد المخيمان إلتزاماً شاملاً وتاماً بالإضراب. إذ أغلقت كل المدارس والمعاهد والمؤسسات والمحال التجارية أبوابها، وتوقفت بشكل شبه كلي حركة السيارات في شوارع المخيمين، مع استثناء عمال الصحة البيئية والمراكز الصحية والعيادات من الإضراب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

لقاء سيدة الجبل
لقاء سيدة الجبل: التسليم بواقع سقوط الدولة في أيدي إيران "خيانة وطنية"
وزير الأشغال علي حمية أثناء تفقده طريق ضهر البيدر
"لا أعتقد أنه يوجد فساد".. حمية: هاجسنا تأمين السلامة المرورية
مطار رفيق الحريري الدولي
بالأرقام.. ارتفاع أعداد المسافرين بمطار رفيق الحريري خلال 2023

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
مزارع شبعا
اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا
صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"