بعد معلومات حول حدوث "شغب".. ماذا حصل في سجن القبة؟

أفادت معلومات عن إشكال وقع داخل سجن القبة بين سجناء تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، أثناء تبادل الغرف بينهم.

في هذا الإطار، أوضح النائب إيهاب مطر أنّه “بعد البلبلة الإعلامية عن شغب في سجن القبة”، أجرى اتصالات مع الجهات المعنية في السجن التي أكدت أنّ الأمر مضبوط.

وأضاف: “نحن إذ نثمن جهود القوى الأمنية لما بذلته، فإنّ من واجبنا، الطرابلسي والوطني، أن نكرر مطلبنا بتصحيح أوضاع السجون في كل البلد لئلا تبقى قنابل موقوتة تنفجر بين حين وآخر”.

بعد البلبلة الإعلامية عن شغب في #سجن_القبة، أجريت إتصالات مع الجهات المعنية بالسجن التي أكدت أن الأمر مضبوط. ونحن إذ نثمن جهود #القوى_الأمنية لما بذلته، فإن من واجبنا، الطرابلسي والوطني، أن نكرر مطلبنا بتصحيح أوضاع السجون في كل البلد لئلا تبقى قنابل موقوتة تنفجر بين حين وآخر.… pic.twitter.com/c51fNNHRAA — Ihab Matar – إيهاب مطر (@MatarIhab) January 11, 2024