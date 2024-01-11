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بعد معلومات حول حدوث "شغب".. ماذا حصل في سجن القبة؟

منذ دقيقة واحدة
سجن القبة

سجن القبة

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أفادت معلومات عن إشكال وقع داخل سجن القبة بين سجناء تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، أثناء تبادل الغرف بينهم.

في هذا الإطار، أوضح النائب إيهاب مطر أنّه “بعد البلبلة الإعلامية عن شغب في سجن القبة”، أجرى اتصالات مع الجهات المعنية في السجن التي أكدت أنّ الأمر مضبوط.

وأضاف: “نحن إذ نثمن جهود القوى الأمنية لما بذلته، فإنّ من واجبنا، الطرابلسي والوطني، أن نكرر مطلبنا بتصحيح أوضاع السجون في كل البلد لئلا تبقى قنابل موقوتة تنفجر بين حين وآخر”.

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